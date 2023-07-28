تقارير: انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي بات وشيكا

ميونخ: ذكرت تقارير إعلامية أن انتقال السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى نادي النصر السعودي، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات وشيكا.

وذكرت شبكة “سكاي” التلفزيونية وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو ان هناك بعض التفاصيل القليلة التي يجب أن تحسم، وينتظر أن يصل غدا السبت وكيل ماني إلى طوكيو، حيث يخوض بايرن ميونخ جولة إعداد ما قبل الموسم، لحسم الصفقة.

وذكرت قناة شبكة قنوات “كانال+” الفرنسية أن النجم السنغالي قد يخضع للكشف الطبي بعد غد الأحد في دبي، مما يعني أن سيترك بايرن ميونخ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليون يورو (33.2مليون دولار).

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ العام الماضي من ليفربول ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس في الربيع.

ويقال إنه لن يكون لاعبا رئيسيا في خطط المدير الفني الجديد للفريق توماس توخيل.

و (د ب أ)