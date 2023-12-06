تقارير بريطانية بشأن حادث يتعلق “بنظام جوي مسير” في جنوب البحر الأحمر

دبي: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت تقارير عن حادث يتعلق “بنظام جوي مسير” غربي ميناء الحديدة في اليمن وطلبت من السفن العابرة للمنطقة توخي الحذر.

كما ذكرت شركة آمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء أنها علمت بواقعة تتعلق بطائرة مسيرة في المنطقة نفسها، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة المذكورة التي تأتي بعد سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

ورداً على تصريحات أمريكية بشأن مباحثات لإنشاء قوة عمل بحرية لمرافقة السفن في البحر الأحمر بالإضافة إلى ما حمله بيان الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أكدت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) أن استمرار استهداف السفن الإسرائيلية مرتبط باستمرار العدوان على قطاع غزة.

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى، الحاكم في مناطق سيطرتهم، محمد علي الحوثي، على منصة إكس: «نقول للأمريكيين والأوروبيين وغيرهم: الأقوى من أي تحالف دولي مزعوم تبحثون عنه في البحر الأحمر هو إيقاف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة، وغيره الفشل هو بوصلة المستقبل لمخططاتكم بإذن الله».

(وكالات)