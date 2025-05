تقارير: ترامب يلجأ لطائرة “قطرية” فاخرة لتكون مقره الجوي الرسمي

لندن- “القدس العربي”: كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر استخدام طائرة فاخرة من طراز بوينغ 747، كانت مملوكة للحكومة القطرية، كمقر جوي رسمي مؤقت، بعد تأكيد شركة “بوينغ” أنها لن تتمكن من تسليم طائرته الرئاسية المحدّثة قبل نهاية ولايته الحالية.

الطائرة، التي حظيت بتغطية واسعة عقب تسريب صور داخلية لها، تتميز بتصميم فاره يضم سلالم متعرجة وسجادًا فاخرًا وأرائك جلدية وأثاثًا مذهباً، في ديكور يذكّر بالطراز الفخم الذي اشتهر به برج ترامب. وقد أشرف على تصميمها الداخلي شركة “ألبرتو بينتو” الفرنسية المتخصصة، والتي صنّفت مجلتها ضمن أفخم الطائرات الخاصة عالميًا.

