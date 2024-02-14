انفجاران ناجمان عن “عمل تخريبي” يطالان شبكة الغاز في إيران- (فيديو)

طهران: ألحق انفجاران أضراراً بشبكة توزيع الغاز في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل “تخريبي وإرهاب”.

ولم يتسّبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا ولكنّهما أدّيا إلى انقطاع إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطاقة الرسمية (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقيلي قوله إنّ “هذا العمل التخريبي والإرهابي نُفذ حوالي الساعة الواحدة صباحاً في موقعين”.

🔴مدير مركز التحكم بشبكة الغاز فی #إيران: تفجير تخريبي في خط أنابيب غاز بروجن-شهركرد بمحافظة جهارمحال و بختیاری ولا مشكلة في إمداد البلاد بالغاز pic.twitter.com/14oOJ8fH5C — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) February 14, 2024

وألحق التفجيران أضراراً بخطوط أنابيب الغاز قرب بلدتي بوروجين (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).

مدير مركز التحكم بشبكة #الغاز فی ایران: تفجير تخريبي في خط أنابيب غاز #بروجن– #شهركرد و لا مشكلة في إمداد البلاد بالغاز؛ وسيتم حل ازمة انقطاعه عن عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريبًا. pic.twitter.com/qBdvAzZ8vv — Hazem Kallass حازم كلاس (@Hazem_Kallass) February 14, 2024

ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.

واتهمت إيران مراراً عملاء إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب ضدّ البنى التحتية في البلاد، خصوصاً النووية منها. كما أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن عمليات تخريب في المناطق الحدودية الغربية أو في جنوب البلاد.

(أ ف ب)