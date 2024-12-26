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تقارير: زوجة الرئيس السوري المخلوع تعاني بشدة من سرطان الدم

26 - ديسمبر - 2024

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لندن: قالت تقارير إعلامية إن زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مريضة بشدة بمرض سرطان الدم، وقد منحها الأطباء فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50/50.

وذكرت صحيفة تليغراف أيضا أن أسماء الأسد يتم عزلها لمنع العدوى، ولا يمكن أن تكون في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين.

وفرّت عائلة الأسد إلى موسكو بعد أن اجتاح هجوم خاطف للمتمردين العاصمة السورية دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري.

وغادرت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا، وأطفالها إلى روسيا قبل الرئيس المخلوع، ويتردد أنها الآن تتلقى الرعاية من والدها فواز الأخرس، وهو طبيب قلب مرموق في هارلي ستريت، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي أن أسماء الأسد، السيدة الأولى آنذاك، قد تم تشخيص إصابتها بنوع حاد من سرطان الدم، وهو سرطان يصيب النخاع العظمي والدم. وسبق أن تلقت أسماء الأسد العلاج من سرطان الثدي، وأعلنت عام 2019 الشفاء من المرض بعد عام من العلاج.

(د ب أ)

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  1. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 5:57 ص

    نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين.
    زوجك دمر البلاد والعباد.

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  2. يقول SANA Mohammad:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 6:52 ص

    لعنة الله عليها وعلى عائلتها وأولادها وزوجها وكل من يحبها

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  3. يقول ملاحظ:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 7:24 ص

    الا توجد في روسيا مصحات متخصصة في مثل هذه الامراض ام ان الامر كان في سوريا احسن ؟

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