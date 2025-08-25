تقارير: ساكا يغيب عن قمة أرسنال وليفربول ومباراتي إنكلترا في تصفيات كأس العالم

لندن: يغيب بوكايو ساكا نجم آرسنال عن مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك مباراتي منتخب إنكلترا ضد أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم.

أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) نقلا عن تقارير إلى أن الجناح الإنكليزي الدولي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة خلال فوز أرسنال على ليدز 5 / صفر، أمس الأحد.

كما تحوم شكوك حول جاهزية مارتن أوديغارد، قائد آرسنال، لقمة ملعب آنفيلد، بعد سقوطه على كتفه الأيمن خلال الفوز العريض لفريقه في ملعب الإمارات.

وتسود حالة من التفاؤل لدى مسؤولي أرسنال بأن الثنائي لن يغيبا لفترة طويلة.

ويستعد آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لمواجهة ليفربول حامل اللقب قبل فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الحالي.

أما منتخب إنكلترا يستعد لاستضافة أندورا في ملعب فيلا بارك يوم 6 سبتمبر/أيلول، قبل أن يحل ضيفا على صربيا بعدها بثلاثة أيام.

وسبق أن غاب ساكا لثلاثة أشهر ونصف من الموسم الماضي بعد جراحة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

ويفتح غياب ساكا أمام ليفربول الباب أمام المشاركة الأولى للوافد الجديد، إيبيريتشي إيزي، المنضم من كريستال بالاس.

ويملك أرتيتا خيارات هجومية عديدة بعد إصابة الألماني كاي هافيرتز في الركبة،على عكس الموسم الماضي.

تعاقد أرسنال مع إيزي وفيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي خلال الصيف، لينضموا إلى غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد، والثنائي الشاب إيثان نوانيري وماكس دومان بالإضافة إلى غابرييل جيسوس الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي.

(د ب أ)