تقارير سويدية تتحدث عن تحقيق يطال مبابي بتهمة الاغتصاب 

باريس- “القدس العربي”:

أوردت وسائل إعلام سويسرية، أن نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي تواجد في ستوكهولم نهاية الأسبوع الماضي، هو هدف لتحقيق تجريه الشرطة السويدية بتهمة “الاغتصاب والاعتداء الجنسي”. وهو ما فنده اللاعب وحاشيته، متحدّثين عن “ إشاعة افتراء” و“أخبار كاذبة”.

بحسب صحيفة “Expressen” السويدية، فإن الدولي الفرنسي ومهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، يعتبر “مشتبها فيه محتملا” في هذا التحقيق، وهو أدنى مستوى من الشك ينص عليه التشريع السويدي.

Fotbollsstjärnan Kylian Mbappé utreds för våldtäkt – är skäligen misstänkt, enligt Expressens uppgifter.https://t.co/HvpYpnq6IF — Expressen (@Expressen) October 14, 2024

وقبلها زعمت صحيفة “Aftonbladet” السويدية أنه تم فتح تحقيق في قضية اغتصاب ورد فيها اسم مهاجم ريال مدريد، دون أن تذكر أي جهة تستهدفه.

وقد شدد المحيطون باللاعب لوكالة “فرانس برس” للأنباء، على أنهم ليسوا على علم بشكوى ضده، وقالوا إنه وقع ضحية “أخبار كاذبة”.

مبابي، من جانبه، ندد بـ“أخبار كاذبة”، وربط بين مقال صحيفة “Aftonbladet” السويدية، الذي نُشر يوم الإثنين، وجلسة الاستماع المقرر عقدها اليوم الثلاثاء أمام لجنة تابعة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية بشأن النزاع المالي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، الذي يطالبه مهاجمه السابق بمبلغ 55 مليون يورو كأجور غير مدفوعة ومكافآت أخرى.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

وبحسب صحيفة “Aftonblade”، فإن مبابي كان مساء الخميس الماضي مع مجموعة من الأشخاص في مطعم Chez Jolie في العاصمة السويدية، قبل الذهاب إلى ملهى ليلي بوسط ستوكهولم، حيث التقوا بأشخاص آخرين. وهناك ارتكبت عملية الاغتصاب المزعومة، بحسب شكوى تزعم صحيفة Aftonbladet أنها اطّلعت عليها، وذلك بعد أن خضعت المدعية المزعومة للعلاج.

المدعية العامة المسؤولة عن القضية، قالت إن “التحقيق جار في الجريمة التي تم الإبلاغ عنها يوم 10 من أكتوبر الجاري في وسط ستوكهولم” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

Kylian Mbappé visé par une enquête pour viol en Suède, le joueur dément pic.twitter.com/VdfC4oQkch — BFMTV (@BFMTV) October 15, 2024

أما الشرطة السويدية فالتزمت الصمت حتى الآن، وقالت المتحدثة باسمها كارينا سكاجيرليند: “ بشكل عام، إذا تلقينا شكوى وقررنا إجراء مقابلات وقمنا بنشرها (للجمهور)، فقد يتخذ المتورطون في القضية إجراءات تؤخر التحقيق وتعقده”.

وبحسب الصور التي نشرتها صحيفة Aftonbladet، فإن الشرطة كانت يوم الاثنين أمام الفندق الذي كان يقيم فيه مبابي والوفد المرافق له.

في مواجهة الحجم الذي بدأت تأخذه هذه القضية على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا، حرصت حاشية اللاعب على الرد بحزم.

وأوضحت في بيان صحافي أرسل إلى وكالة فرانس برس: “اليوم، بدأت شائعة افتراء جديدة تشعل شبكة الإنترنت من وسائل الإعلام السويدية. هذه الاتهامات باطلة تماما وغير مسؤولة، ونشرها غير مقبول. من أجل وضع حد لهذا التدمير الممنهج لصورة كيليان مبابي، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقيقة وملاحقة أي شخص أو وسيلة إعلام متورطة في المضايقات الأخلاقية والمعاملة التشهيرية التي تعرض لها كيليان مبابي”.