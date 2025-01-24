تقارير: شركات أمن أمريكية ستدير نقاط تفتيش داخل قطاع غزة

واشنطن: من المتوقع أن تقوم شركات أمن أمريكية بمراقبة مركبات الفلسطينيين النازحين الذين يعودون من جنوب غزة إلى منازلهم في الشمال المدمر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس، نقلا عن مسؤولين حكوميين.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “أكسيوس” الإخباري أن عملية الانتشار هذه من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوسط فيه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بوساطة من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وتشير التقارير إلى أن الشركات الأمنية ستقوم بإجراء فحوصات للمركبات في ممر نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى شطرين جنوب مدينة غزة. وكانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية لعدة أشهر لمنع الفلسطينيين من العودة إلى المناطق الشمالية التي تم إخلاؤها.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، ينص على أن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم إلى الجنوب يمكنهم العودة بعد سبعة أيام من سريان الهدنة.

وأفاد موقع “أكسيوس” بأن إسرائيل أصرت على إجراء تفتيش للعائدين، وهو ما رفضته حماس. وكحل وسط، تم الاتفاق على السماح للمركبات بالسفر شمالا عبر طريق واحد فقط، مع إدارة نقطة التفتيش من قبل طرف ثالث.

ووفقا لـ “أكسيوس”، فإن ثلاث شركات أمنية ستشارك في عمليات التفتيش، اثنتان منها من الولايات المتحدة وواحدة من مصر.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الأشخاص الذين سيتوجهون شمالا سيرا على الأقدام لن يخضعوا للتفتيش.

(د ب أ)