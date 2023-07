تقارير عن ظهور رئيس فاغنر في فيديو في بيلاروس- (فيديو)

موسكو: ترددت تقارير أن يفغيني بريغوجين ، رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة ، تحدث شخصيا للمرة الأولى بعد مرور قرابة شهر على تمرده القصير على القيادة العسكرية في موسكو ، وفقا لفيديو تم توزيعه اليوم الأربعاء على قنوات تليغرام الخاصة بالمجموعة.

وفي الفيديو ، خاطب بريغوجين مقاتليه في بيلاروس حليفة روسيا في قرية مولكينو.

وقال بريغوجين فيما يبدو أمام وحدة تابعة لفاغنر ” سعيد لأحييكم جميعا”.

Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will "be here in Belarus for some time" before "gathering our strength and heading off for Africa."

"We may return to [fight in Ukraine] when we will be certain that we won't be made to disgrace ourselves and our experience," he added. pic.twitter.com/G4W2uWSjNC

— max seddon (@maxseddon) July 19, 2023