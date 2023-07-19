تقارير عن ظهور رئيس فاغنر في فيديو في بيلاروس- (فيديو)

موسكو: ترددت تقارير أن يفغيني بريغوجين ، رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة ، تحدث شخصيا للمرة الأولى بعد مرور قرابة شهر على تمرده القصير على القيادة العسكرية في موسكو ، وفقا لفيديو تم توزيعه اليوم الأربعاء على قنوات تليغرام الخاصة بالمجموعة.

وفي الفيديو ، خاطب بريغوجين مقاتليه في بيلاروس حليفة روسيا في قرية مولكينو.

وقال بريغوجين فيما يبدو أمام وحدة تابعة لفاغنر ” سعيد لأحييكم جميعا”.

Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will "be here in Belarus for some time" before "gathering our strength and heading off for Africa." "We may return to [fight in Ukraine] when we will be certain that we won't be made to disgrace ourselves and our experience," he added. pic.twitter.com/G4W2uWSjNC — max seddon (@maxseddon) July 19, 2023

ولم يصدر تأكيد مستقل للفيديو، ولم تتوافر أي معلومات إضافية عن تاريخ تصويره.

وأعرب الرجل / 62 عاما/ عن امتنانه لأن بيلاروس رحبت بأفراد مجموعته “ليس كالأبطال فحسب، ولكن مثل الإخوة أيضا ” بعد الانقلاب في 24 حزيران/يونيو.

وفي الأيام الأخيرة ، أكدت وزارة الدفاع في مينسك وصول مقاتلي فاغنر الذين يقومون الآن بتدريب القوات المسلحة البيلاروسية .

وقال بريغوجين ” سوف نظل في بيلاروس لبعض الوقت ” مضيفا ” متأكد أنه خلال هذا الوقت سوف نجعل الجيش البيلاروسي الجيش الثاني في العالم “.

ومرة أخرى ، أشاد بريغوجين بدور مجموعته من المرتزقة في القتال ضد أوكرانيا . ووصف الموقف الحالي على الجبهة بأنه “عار” بالنسبة لروسيا.

وفي ملف صوتي آخر يتم تداوله، اعترف بريغوجين للمرة الأولى بأنه باع جزءا من أصوله في إفريقيا لتسوية “التزامات” ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وذكر أن قوات فاغنر سوف تظل نشطة في إفريقيا .

وأوضح بريغوجين أن قوات فاغنر سوف تقاتل في أي مكان إذا كان هذا ضروريا . ومن المحتمل أن تكون هناك أيضا عودة لمنطقة الحرب في أوكرانيا ، إذا أمكن إقناع مقاتليه بعدم الشعور بالخجل من كونهم هناك ،وأعقب ذلك تصفيق حاد في الفيديو.

(د ب ا)