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تقارير عن قتال عنيف في خان يونس وكمين يوقع إصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي

منذ 15 ساعة

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غزة: اعترفت مصادر إسرائيلية، فجر الجمعة، بوقوع “حدث أمني صعب” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، في حين تحدّثت تقارير عن تنفيذ كمين جديد ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وذكر موقع عبري أن اشتباكات عنيفة اندلعت في خان يونس، مشيرًا إلى تدخل الطائرات الحربية لدعم وحدة هندسية كانت تعمل ميدانيًا، وسط محاولات متكررة لهبوط مروحيات إخلاء الجرحى.

وتحدثت منصات تابعة للمستوطنين عن عمليات إجلاء لجنود مصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات إسرائيلية، في وقت تخضع تفاصيل الحادثة للرقابة العسكرية.

ويأتي هذا التطور بعد مقتل سبعة عسكريين إسرائيليين، بينهم ضباط، الثلاثاء الماضي، بكمين في خان يونس تبنته كتائب القسام، حيث أُلقيت عبوة ناسفة داخل ناقلة جند ما أدى إلى اشتعال النيران ومقتل من بداخلها.

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين جراء قصف استهدف مدنيين ينتظرون المساعدات جنوب وادي غزة وسط القطاع.

كما طالت الغارات أحياء الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق في جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منازل مدنيين، ما أسفر عن استشهاد طبيب وابنة شقيقه عقب استهداف خيمة كانا بداخلها في منطقة المواصي غرب المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الهمجية على القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الغذاء والمساعدات.

(وكالات)

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