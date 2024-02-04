تقارير: مبابي يحسم أمره بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

باريس: قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية وشبكة “إي.إس.بي.إن” الرياضية، إن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي.

وقال مبابي (25 عاما) في العام الماضي إنه لن يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عند انتهائه في آخر موسم 2023-2024 ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانا.

وقالت “لو باريزيان” و”إي.إس.بي.إن” نقلا عن مصادر، إن المهاجم الفرنسي الدولي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع العملاق الإسباني بطل أوروبا 14 مرة في الأسبوع المقبل.

وقالت تقارير إعلامية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان والتي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (107.84 مليون دولار) مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

وفي 2022، تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد، لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.

(رويترز)