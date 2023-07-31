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 تقارير: مسؤولو بايرن ميونخ بصدد السفر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

منذ ساعة واحدة

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ميونخ- ألمانيا: ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وإنكليزية أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، بصدد السفر إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين للتحرك لدفع صفقة ضم هاري كين من توتنهام الإنكليزي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مسؤولي بايرن ميونخ سيتقدما بعرض ثالث ومحسن لضم قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، وتبلغ قيمته 87 مليون يورو (96 مليون دولار) إلى جانب متغيرات.

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرضين سابقين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب دانييل ليفي الرئيس التنفيذي لتوتنهام.

لكن تقارير أشارت أيضا إلى أن جو لويس مالك نادي توتنهام أوصى ليفي ببيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في حال عدم تمديد التعاقد إلى ما بعد 2024، لتفادي رحيله بدون مقابل.

وتردد أن توتنهام كان يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كين.

وذكرت تقارير أن دريسن ونيبه كانا يعتزمان السفر إلى لندن في وقت سابق لكن هذا لم يحدث، رغم استمرار التواصل بين الناديين عبر قنوات أخرى.

ويعد التعاقد مع هاري كين أولوية لبايرن ميونخ في الوقت الحالي حيث لم يتمكن المهاجمون الحاليون بالفريق البافاري من تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني قبل 12 شهرا.

 (د ب أ)

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