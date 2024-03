تقارير: مسلحون إسلاميون صوماليون يهاجمون فندقا فاخرا في مقديشو- (فيديوهات)

مقديشو: شنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجوما على فندق بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي في مقديشو مساء الخميس، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكر شهود عيان أنه في البداية سمع دوي انفجارات في المساء خارج فندق “إس واي إل”، الذي يرتاده الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون والمواطنون الأجانب وحتى رؤساء الدول الزائرون. وذكرت شبكة شابيل الإعلامية المحلية في وقت متأخر من المساء أن سيارة مفخخة انفجرت على ما يبدو.

Groups of armed men believed to be Al-shabaab are few blocks from the Presidents palace. pic.twitter.com/tT9IlCSyOi

A second big explosion just happened in Mogadishu.

Another Explosion just now #Somalia

#BREAKING_NEWS 🚨🚨🚨

A huge explosion rocks Mogadishu, #Somalia with reports of an ongoing firefight involving AlShabab at Hotel SYL!

This follows days of advances by AlShabab across the country with the Government losing swathes of ground to the insurgents.

Many senior… pic.twitter.com/YENSntCGQU

— Sharmake (@Maydhalaalis) March 14, 2024