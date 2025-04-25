تقارير: مقتل ضابط كبير بالجيش الروسي في انفجار سيارة قرب موسكو- (فيديو)

موسكو: ذكر موقعا ماش وشوت الروسيان، أن ضابطا كبيرا في الجيش الروسي قتل اليوم الجمعة بعد انفجار سيارة في بلدة بالاشيخا بمنطقة موسكو.

وقال موقع ماش إن القائد العسكري هو ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

ولم يتم من التحقق من صحة تلك التقارير.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من السلطات بشأن ما حدث أو تفاصيل حول هوية القائد العسكري المستهدف.

وذكرت منصة بازا الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.

(رويترز)