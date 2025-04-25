سياسة | دولي | روسيا

تقارير: مقتل ضابط كبير بالجيش الروسي في انفجار سيارة قرب موسكو- (فيديو)

25 - أبريل - 2025

حجم الخط
0

موسكو: ذكر موقعا ماش وشوت الروسيان، أن ضابطا كبيرا في الجيش الروسي قتل اليوم الجمعة بعد انفجار سيارة في بلدة بالاشيخا بمنطقة موسكو.

وقال موقع ماش إن القائد العسكري هو ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

ولم يتم من التحقق من صحة تلك التقارير.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من السلطات بشأن ما حدث أو تفاصيل حول هوية القائد العسكري المستهدف.

وذكرت منصة بازا الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سجن النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الروسي 7 سنوات بتهمة الرشوة
17 - أبريل - 2025
حزب بوتين يثير جدلا بتقديمه فرّامات لحم لوالدات جنود خسرن أبناءهن- (فيديو)
8 - مارس - 2025
من مقاعد الدراسة إلى ساحات القتال.. مصريون في قبضة أوكرانيا بعد انضمامهم للجيش الروسي- (فيديوهات)
24 - فبراير - 2025
اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي ونائبه بانفجار في موسكو.. وأجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها- (صور وفيديو)
17 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية