تقارير: مقتل ضابط كبير بالجيش الروسي في انفجار سيارة قرب موسكو- (فيديو)

موسكو: ذكر موقعا ماش وشوت الروسيان، أن ضابطا كبيرا في الجيش الروسي قتل اليوم الجمعة بعد انفجار سيارة في بلدة بالاشيخا بمنطقة موسكو.
وقال موقع ماش إن القائد العسكري هو ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
ولم يتم من التحقق من صحة تلك التقارير.
انفجار سيارة في مدينة بالاشيخا بمقاطعة موسكو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها قامت بفتح قضية جنائية في هذا الشأن.#روسيا #انفجار #سيارة #ترند #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/bb38HHrqhN
— RT Arabic (@RTarabic) April 25, 2025
ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من السلطات بشأن ما حدث أو تفاصيل حول هوية القائد العسكري المستهدف.
وذكرت منصة بازا الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.
(رويترز)