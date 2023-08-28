تقارير: والدة روبياليس تضرب عن الطعام وتغلق على نفسها في كنيسة

مدريد: ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن والدة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف بدأت إضرابا عن الطعام وتقبع في كنيسة، احتجاجا على أسلوب معاملة نجلها.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأول السبت الإيقاف المؤقت لمدة 90 يوما على روبياليس إثر اتهامه بمنح قبلة على الشفاه للاعبة جيني هيرموسو، دون التراضي بين الطرفين، وذلك خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 للسيدات، التي اختتمت قبل أيام.

وأغلقت والدة روبياليس البالغ من العمر 46 عاما، على نفسها في كنيسة في مدينة موتريل الأندلسية جنوب إسبانيا، احتجاجا على ما وصفته بأنه حملة “غير إنسانية ودموية” ضد نجلها، حسب ما ذكره تقرير لقناة “آر.تي.في.إي” التليفزيونية الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضاف التقرير أن والدة روبياليس ستواصل الإضراب عن الطعام “نهارا وليلا” لحين “تحقيق العدالة”.

وتوجت إسبانيا بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها عقب الفوز على إنكلترا 1 / صفر في المباراة النهائية يوم 20 آب/أغسطس الجاري، لكن الانتقادات الحادة التي أثارتها “قبلة روبياليس” ألقت بظلالها على الإنجاز.

وقالت هيرموسو في البداية إنها لم تكن تحب ذلك، ثم نشر الاتحاد الإسباني بيانا تضمن تصريحات لها، قللت من خلالها من شأن الأمر.

وبعدها نفت اللاعبة أن القبلة كانت بالتراضي، لتستمر موجة الانتقادات الحادة ضد روبياليس.

وفي البداية، سخر روبياليس من حالة الجدل بشأن القبلة، ثم اعتذر بعدها، ثم غير موقفه مجددا خلال اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني عقد يوم الجمعة الماضي.

وكان متوقعا قبل الاجتماع أن يعلن روبياليس استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإسباني، لكنه خالف التوقعات ودافع عن نفسه قائلا إن “نسوية زائفة” أدت إلى “اغتياله اجتماعيا”.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإسباني اجتماعا طارئا آخر اليوم الاثنين، كما ينتظر من القضاء الرياضي الإسباني بدء المناقشة بشأن مستقبله.

(د ب أ)