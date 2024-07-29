تقدم المغرب والسعودية والأرجنتين بملفات استضافة المونديال.. والحسم في نهاية العام

باريس تسلم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف حاليا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقدم كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميز، والأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم ألفارو دي ميجيل كاسانوفا عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بكأس العالم 2030

كذلك قدم رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، كلاوديو تابيا، وروبرت هاريسون، وإجناسيو ألونسو، على الترتيب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينجيز، ا المستندات المتعلقة بالاحتفال المئوي للبطولة والذي يتوقع أن يكون جزءا من نسخة عام .2030

وسلم وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الوحدة الخاصة بملف الترشح لدى الاتحاد السعودي حماد البلوي، عرض استضافة لكأس العالم 2034

وستنشر طلبات الاستضافة بعد الموعد النهائي الرسمي في 31 يوليو/تموز 2024 وبعدها سيجري تقييما شاملا وينشر تقرير التقييم في الربع الأخير من 2024 ، بعد انتهاء عملية تقديم العطاءات لاستضافة بطولات كأس العالم.

ويصدر كونغرس فيفا الاستثنائي قراراه بشأن الدول المستضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وقال إنفانتينو للموقع الرسمي للفيفا “يمثل تقديم عروض الاستضافة نقطة فارقة في عمليات عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات مميزة لكرة القدم والإنسانية”.

وأضاف “لقد قدمت الدول السبع التي يجمعها أربعة اتحادات الكثير لكرة القدم بالفعل، فتتمتع هذه الدول بشغف عظيم للعبة ومهارات تنظيمية رائعة ورؤية مشتركة حول ما ينبغي أن تنطوي عليه كرة القدم وقيمها. وبالمثل، تثبت عمليات عروض الاستضافة هذه أن كرة القدم توحد العالم.”

(د ب أ)