“حماس” تؤكد الاستمرار بتطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني.. ومكتب نتنياهو ينفى التوصل إلى تفاهمات

القاهرة: أعلنت حركة “حماس” الخميس، أن مصر وقطر تعملان على سد الثغرات في اتفاق غزة، وأنها تؤكد بناء عليه الاستمرار بتطبيق الاتفاق وفق ما تم توقيعه، و”بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”.

والاثنين الماضي، أعلنت حركة “حماس” تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين كان مقررا الإفراج عنهم السبت المقبل، لحين وقف انتهاكات تل أبيب، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق.

وقالت الحركة في بيان: “أجرى وفد حماس، برئاسة د. خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض مباحثات مع الإخوة الوسطاء”.

وأوضحت أن المباحثات ركزت على “بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية”.

وأضافت أن الوفد “عقد اجتماعا في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري”.

كما “عقد وفد الحركة اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه”، وفق البيان.

الحركة تابعت: “وفدنا ركز في اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة “الكرفانات” والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.

وأردفت: “وقد سادت المباحثات روح إيجابية، وأكد الإخوة الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات”.

وأضافت: “وعليه تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”.

ولم تعلن “حماس” صراحة ما إذا كان قد تم معالجة الوضع الذي دفعها إلى تجميد إطلاق سراح الأسرى، ويبدو أنها تنتظر لترى إن كانت إسرائيل ستبدأ أم لا الالتزام بالبروتوكول الإنساني لاتفاق غزة.

نفي إسرائيلي

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، التوصل إلى تفاهمات بشأن حل الأزمة مع حركة حماس، حول صفقة تبادل الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات بشأن حل الأزمة مع حماس”.

وأشار إلى أن أي تقارير بشأن نجاح أطراف الوساطة في حل الأزمة المرتبطة بتعليق حماس تسليم أسرى إسرائيليين على خلفية رصد انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بمثابة “أخبار كاذبة، وليس لها أساس من الصحة”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ” عن وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة والدوحة “نجحتا في حل الأزمة، وأن أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملتزمة بمواصلة تنفيذه”، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.

وأعلن مصدر مصري مسؤول، الخميس، “نجاح جهود مصرية قطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتزام حماس وإسرائيل باستكمال تنفيذ الهدنة”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن “مصدر مصري مسؤول”، إعلانه “نجاح الجهود المصرية والقطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة”، دون تفاصيل أكثر.

(الأناضول)