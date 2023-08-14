تقدم محدود لهجوم أوكرانيا المضاد… وروسيا تعلن تدمير مسيّرات

لندن ـ «القدس العربي»- ووكالات: أعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، تحقيق تقدم محدود في شرق البلاد وجنوبها في إطار الهجوم المضاد الذي باشرته قبل شهرين بهدف تحرير المناطق التي تحتلها روسيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، الإثنين: “في قطاع باخموت تم تحرير ثلاثة كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي. وجرى حتى الآن تحرير 40 كلم مربعا بالإجمال على الخاصرة الجنوبية لمحيط” المدينة.

وفيما يتعلق بالجبهة الجنوبية حيث تحاول القوات الأوكرانية منذ أسابيع رصد نقاط ضعف في خطوط الدفاع الروسية المحصنة بحقول ألغام وخنادق وحواجز مضادة للدبابات، لم تدل ماليار بتفاصيل، مكتفية بالكشف عن تحقيق تقدم. وقالت: “تتواصل المعارك في بلدة أوروجاينه وحققنا بعض النجاح”.

وأفادت نائبة الوزير في منطقة خيرسون في الجنوب عن “عمليات” تقوم بها “بعض الوحدات” الأوكرانية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي انسحب إليها الجيش الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ما حوّل النهر إلى خط الجبهة. وقالت: “لا يمكننا كشف التفاصيل لكننا قمنا بهذه العمليات. ولا بد من أجل التحصن هناك من طرد العدو وتحرير الأراضي”.

وأطلقت أوكرانيا في حزيران/يونيو هجوما مضادا واسع النطاق مدعومة بمساعدة عسكرية غربية قوية، بهدف طرد الجيش الروسي من الأراضي التي يحتلها. وأعدت كييف للعمليات مدى أشهر فجمعت الموارد ودربت جنودها، فيما كانت القوات الروسية تعزز دفاعاتها، ما يجعل من الصعب على الجيش الأوكراني تحقيق تقدم سريع.

وأعلنت واشنطن، أمس، أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمّرت مسيّرات” نسبتها إلى كييف “فوق منطقة بيلغورود”. وأضافت: “لم تقع إصابات أو أضرار”. غير أن القصف الروسي يدمر يومياً مطاعم وفنادق ومساكن، موقعا قتلى وجرحى.

وأعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية تعرض أوديسا على البحر الأسود ليل الأحد – الإثنين لهجوم بواسطة 15 مسيّرة وثمانية صواريخ من طراز “كاليبر”. وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت المسيّرات غير أن شظاياها ألحقت أضراراً بسوبرماركت وأصيب ثلاثة من موظفيه بجروح، فيما أفادت البلدية عن إصابة دور حضانة بشظايا.

وفي الأثناء، أرسلت بريطانيا طائرات مقاتلة، أمس الإثنين، للرد على قاذفتين روسيتين حلقتا شمال جزر شيتلاند في اسكتلندا، وفق ما قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان.

وأوضحت أن الطائرات رصدت قاذفتي صواريخ بعيدة المدى روسيتين من طراز توبوليف تو-142 أثناء مرورهما قرب جزر شيتلاند في بحر الشمال “داخل منطقة حفظ الأمن الجوية الشمالية لحلف شمال الأطلسي”.

وأرسلت طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي من مطار لوسيماوث، وهو مطار عسكري في موراي شمال شرق اسكتلندا. وانضمت إليها ناقلة فوياجر التي بقيت في الجو طوال مدة المهمة لتزويد الطائرات بالوقود إذا احتاجت إلى ذلك.

وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي في البيان: “أُرسل طيارون بطائرات تايفون لاعتراض قاذفتي صواريخ بعيدة المدى روسيتين هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما شمال جزر شيتلاند”. وأشارت الوزارة إلى أن طائرات تايفون عادت إلى قاعدتها. وتكررت حوادث الطائرات الروسية والغربية خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.