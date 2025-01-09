تقديرات أولية: خسائر حرائق لوس أنجليس تصل إلى 57 مليار دولار

إسطنبول: أعلنت شركة AccuWeather الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، الخميس، أن التقديرات الأولية لكلفة الحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من لوس أنجليس تتراوح بين 52 – 57 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، في وقت تكافح السلطات المحلية والولايات المجاورة من أجل السيطرة على أسوأ كارثة طبيعية تتعرض لها المدينة منذ عقود، والناتجة عن تماس كهربائي، ونتج عنها عدة وفيات وأكثر من 100 ألف حالة نزوح.

وقالت AccuWeather في بيانها اليوم: “الحريق الحالي قد يصبح أسوأ حادث حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا، بالنظر إلى عدد المباني والمنشآت التي يمكن أن تحترق”.

وتعاني كاليفورنيا من تاريخ طويل من حرائق الغابات التي أشعلتها خطوط الكهرباء في الرياح العاتية؛ وانخفض سهم شركة Edison International المزودة للكهرباء بنسبة 10 بالمئة، في ختام جلسة الأربعاء، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020.

ونشرت بلومبرغ ملفا تفاعلياً، الخميس، أوردت فيه أن فرضية صدق توقعات AccuWeather تعني أن الحريق سيكون الأكثر كلفة في تاريخ الحرائق بالولايات المتحدة.

ومنذ الأربعاء، أغلقت المتاحف والمتنزهات الترفيهية وأسواق المزارعين والمطاعم أبوابها؛ فيما أرجأ فريق هوكي لوس أنجليس كينغز مباراته المقررة مساء الأربعاء في وسط المدينة.

وبحسب مجلس ولاية كاليفورنيا، اشتعلت خمسة حرائق ضخمة على الأقل في أنحاء متفرقة من لوس أنجليس منذ يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، للصحافيين، إن البنتاغون مستعد لتوفير الطائرات للمساعدة في إطفاء الحرائق من السماء.

وأضاف أوستن المتواجد في ألمانيا: “العديد من المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة لديها أفراد ومعدات يمكن أيضا إرسالها لمكافحة هذا الحريق الرهيب”.

وبسبب الحرائق، ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته المقررة إلى إيطاليا، وهي زيارته الخارجية الأخيرة قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية، وفق إعلام أمريكي.

وكان بايدن أعلن الأربعاء منطقة الحرائق في كاليفورنيا “منطقة منكوبة” وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم المتضررين.

ومساء الثلاثاء اندلعت في لوس أنجليس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

(الأناضول)