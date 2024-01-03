تقديرات إسرائيلية برد حماس على اغتيال العاروري من لبنان

القدس: قدرت إسرائيل، الأربعاء، أن حركة “حماس” سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين قتلوا بالأمس (الثلاثاء) في بيروت هم المسؤولون عملياً وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال وهذا قد يستغرق بعض الوقت”.

وأضافت: “في إسرائيل يقدرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات رداً على اغتيال الأمس، على الأقل فإنهم سيحاولون”.

وفيما يتعلق بمسألة حزب الله، فقد تابعت: “التقييم في إسرائيل في الوقت الحالي هو أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم على العاروري كان في قلب الضاحية، إلا أنهم سيبحثون على الأرجح عن نوع من الرد الأوسط الذي سيظهر إطلاق النار، لكنه لن يؤدي إلى حرب أو حدث واسع النطاق”.

ونبهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه “صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري”.

وأشارت إلى أنه “تجري استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء في جميع أنحاء البلاد”.

ونقل موقع “واللا” الإخباري العبري، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “إسرائيل تستعد لرد انتقامي كبير من قبل حزب الله على اغتيال العاروري، بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “بعد وقت قصير من عملية الاغتيال في بيروت، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية”.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، حذر الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، من أن “أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات”.

وتأتي عملية الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفا يوميا بين “حزب الله” من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وتوعد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة “حماس” في دول بينها لبنان وقطر، عقب هجوم الحركة على قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)