تقديرات الجيش الإسرائيلي لا تتفق مع المستوى السياسي: من ينزل كاتس عن الشجرة؟

آفي أشكنازي

على خلفية عاصفة التعيينات في قيادة الجيش الإسرائيلي والاستعدادات للعملية في غزة، يثور جدال بين المستوى العسكري والمستوى السياسي.

أمس عُرضت على رئيس الأركان وهيئة الأركان الخطوط الرئيسة لخطة القتال في غزة، كما وجه المستوى السياسي تعليماته للجيش. يدور الحديث عن السيطرة على مدينة غزة وحسم حماس.

يقدر الجيش بأن بضع مئات من المخربين يعملون في مدينة غزة حالياً، يستعدون بقوة عسكرية تتمثل بلواء.

معظم القوة تنتشر من تحت الأرض في الأنفاق، وفوق الأرض -حيث يفترض بالجيش أن يعمل- منطقة مدينية مكتظة. في قسم منه، بنت حماس شراك موت للقوات: عبوات، ومواقع قنص، ومنصات إطلاق قذائف.

بعد نحو سنتين من القتال، فهم الجيش بأن هذه الطريقة، البطيئة، هي الأكثر أماناً لسلامة مقاتلي الجيش المناورين. كما أن الجيش يفهم بأنه لن يكون صواباً بدء العمل دون إخراج كل السكان – نحو 800 ألف نسمة وربما أكثر – من المنطقة المدينية، ونقلهم إلى مجالات في المواصي.

في هذه الأثناء، ولخلق تواصل قتال ونار، بدأ الجيش يهاجم مجال حي الزيتون في مدينة غزة. خطة الجيش يفترض أن تخلق جاهزية لخطوة قوية، بحيث يفترض أن تكون وتيرة التقدم بطيئة، بضعة أشهر على الأقل.

الجدول الزمني للجيش الإسرائيلي لا يستوفي توقعات المستوى السياسي، الذي -بزعم محافل في الجيش- يدفع نحو عملية “ضربة واحدة” سريعة وقوية، مع كثير من النار وكثير من القوات.

هذا الأسبوع – إذا كان جدول وزير الدفاع إسرائيل كاتس متفرغاً بالطبع – سيأتي رئيس الأركان الفريق أيال زامير ليعرض الخطة العسكرية. التقدير هو أن المستوى السياسي سيطلب إدخال تعديلات عليها.

السؤال هو: هل هذه تعديلات يمكن للجيش أن يتعايش معها أم هي تسريع للجداول الزمنية، الأمر الذي حسب رؤية الجيش قد يعرض سلامة المقاتلين للخطر؟

يقدر الجيش أن آلاف جنود الاحتياط سيتلقون الأمر 8 في الأيام القريبة القادمة، ويقدر بأن التقدم نحو مدينة غزة سيؤدي إلى قتال في ساحتين على الأقل – الضفة واليمن – وتحتمل أيضاً محاولات للتحدي من ساحة أخرى.

يستوجب الأمر من الجيش تجنيد احتياط كي يعزز الكتائب والألوية، جبهة الضفة والحدود الشرقية، وكذا منظومة الدفاع الجوي. في هذه الأثناء، في ساحة التوتر بين مكتب وزير الدفاع ومكتب رئيس الأركان، يحاول الجيش التهدئة وعدم الانجرار إلى مواجهة أخرى.

للجيش بطن مليئة على الوزير كاتس، نقد الجيش على سلوكه يسمع من كل المستويات ومعظم الوحدات.

لا شك أن وزير الدفاع نجح بخطوة واحدة أن يثير عليه نقداً من الحائط إلى الحائط. “كانت هذه خطوة مخططة قام بها كي يجر إلى مواجهة مع رئيس الأركان”، قال مصدر عسكري، روى كيف أن رئيس الأركان توجه مراراً بطلب لإجراء لقاء مع الوزير، رفضه بمزاعم مختلفة.

“على من يستعرض الوزير العضلات الآن؟ على الضباط الأفضل الذين يقاتلون منذ نحو سنتين. والذين تريد عائلاتهم أن تعرف ما هو مستقبلهم بعد حرب ضروس بهذا القدر. أهذا ما يريح الوزير؟”، تساءل مصدر عسكري.

فيما أن مصدراً عسكرياً غير رفيع المستوى تساءل: “ماذا كان المنطق لإطلاق هذا النقد في وسائل الإعلام؟ ماذا كسب الوزير؟ بدلاً من أن يجري الأمور في المكتب من خلف الباب، هو – في منتصف الحرب – يكشف أمام أعدائنا المعركة في القيادة الأمنية. هذا يضعف الجيش، هذا يضعف إسرائيل”.

أمس، في أثناء احتفال تبديل قيادة المنطقة الشمالية فضل زامير التصرف برسمية. امتنع عن الانشغال بالمعركة بينه وبين الوزير، أو ليروي كيف حاول كاتس تنغيص حياته في الأسبوع الماضي.

السؤال الآن هو: متى يفهم وزير الدفاع بأنه صعد إلى شجرة عالية، وما السلم الذي يفضل النزول به.

معاريف 14/8/2025