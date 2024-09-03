تقدير استراتيجي: حماس ستنجح في تجاوز تداعيات اغتيال هنية.. والرد الإيراني محكوم بـ”قواعد الاشتباك”

غزة – “القدس العربي”:

أكد تقدير استراتيجي أن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، شكل تطوراً خطيراً في المواجهة بين الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، وبين دولة الاحتلال، في سياق “معركة طوفان الأقصى” المتواصلة منذ نحو 11 شهراً.

وذكر التقدير الذي أصدره مركز الزيتونة للدراسات تحت عنوان “اغتيال إسماعيل هنيّة، الدوافع والتداعيات والتوقعات”، أن عملية الاغتيال التي وقعت يوم 31 من شهر يوليو الماضي، أثارت العديد من التساؤلات حول تداعياتها المحتملة على المعادلة القيادية لحركة حماس وقدرتها على التعامل مع تحدي غياب رئيس مكتبها السياسي، وكذلك على مسار مفاوضات صفقة التهدئة وتبادل الأسرى.

ورأى التقدير أن نتنياهو سعى عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لتسجيل إنجاز سياسي وميداني يساعده على تجاوز الضغوط الداخلية والخارجية، ومواجهة الانتقادات جراء إخفاقه في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.

وأوضح أن نتنياهو استهدف من خلاله “إرباك الحركة والتأثير في معادلتها التنظيمية، ودفعها للتشدد في ملف المفاوضات، بهدف تعطيلها وإفشالها”.

ورجح التقدير في ضوء المعطيات والمؤشرات الراهنة، أن تنجح حركة حماس في تجاوز تداعيات غياب إسماعيل هنية عن مشهدها القيادي، وأن تستكمل خلال الفترة القادمة الترتيبات القيادية المؤقتة، ومن ضمنها اختيار نائبٍ لرئيس مكتبها الجديد يحيى السنوار.

وأشار التقدير إلى أن اغتيال هنية، وخلافاً لرغبة نتنياهو، لم يؤثر على موقف حماس ومرونتها في إدارة ملف المفاوضات، وأثبت أن قرارها مؤسسي لا يتعامل بمنطق الانفعال وردود الأفعال.

أما عن الرد الإيراني على جريمة اغتيال هنية، فأشار التقدير إلى أنه من غير المرجح أن تتنازل إيران عن تهديدها بالرد على جريمة الاغتيال، نظراً لتداعيات ذلك على صورة إيران وعلى معادلة الردع التي تكرست خلال الفترة السابقة وتم انتهاكها في عملية الاغتيال على الأراضي الإيرانية.

وتوقع أن يكون الرد الإيراني “محكوماً بقواعد الاشتباك” التي تَحُوْل دون تدحرج التصعيد لحرب إقليمية لا ترغبها إيران ولا الولايات المتحدة، وعلى غرار رد حزب الله، وذكر التقدير أن الرد الإيراني قد يأخذ “طابعاً استخبارياً” كما ألمحت بعض المصادر الإيرانية.

ورجح التقدير أن تواصل دولة الاحتلال خلال الفترة القادمة سياسة الاغتيالات للقيادات السياسية والعسكرية المؤثرة في فصائل المقاومة وجبهات المساندة لها كلما سنحت الفرصة لذلك.