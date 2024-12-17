تقدّم في مسار المفاوضات… و«حماس»: الاتفاق ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة

غزة – «القدس العربي»: تزايدت المعطيات عن حدوث تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين في بين إسرائيل وحركة “حماس” التي أكدت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل التطورات الإيجابية الحاصلة في المفاوضات الجارية.

وقالت في بيان مقتضب “في ظل ما تشهده الدوحة من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء من قطر ومصر، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”.

وذكرت قناة عبرية، أن وفداً إسرائيلياً من جهازي الاستخبارات الخارجية (الموساد) والأمن العام (الشاباك) يتواجد في قطر للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل أسرى مع حركة “حماس”. وأكدت مصادر إسرائيلية إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق للنار يمر بعدة مراحل ويشمل عقد صفقات لتبادل الأسرى.

وكان عومر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال “إن هناك تقدماً في مفاوضات صفقة التبادل مع قطاع غزة”. وحسب ما كشفت تقارير عبرية فإن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً، وإطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين، ومئات المحتجزين الفلسطينيين، ويشمل الآليات التي ستضمن الإشراف على عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

ويدور الحديث الإسرائيلي أن «حماس» وافقت على “تواجد مخفف” لجيش الاحتلال على طول المحاور ومن بينها “محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن حجم القوات التي ستبقى. كما يدور الحديث عن أن الإفراج سيشمل عشرات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 إلى 1000 أسير فلسطيني على دفعات، على أن يكون من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب “المؤبدات العالية”، وعلى عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وفق محددات إسرائيلية، على أن يطبق الاتفاق على مراحل.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن نتنياهو ليس موجوداً في القاهرة في الوقت الحالي، لكن هناك اجتماعاً يجري لبحث النقاط المتبقية وأهمها مطلب حماس بضمانات بأن أي اتفاق الآن سيؤدي إلى اتفاق شامل لاحقاً. وأضاف المصدران أن المحادثات تشهد تقدماً، كما عبر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن تفاؤل متزايد بأن المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر يمكن أن تفضي إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر الحالي، لكنهم حذروا أيضاً من احتمال فشل المحادثات. ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 79 آخرين خلال 24 ساعة، وأن أكثر من 15 شهيداً، كانوا تحت الأنقاض، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليهم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “الداعور” يسكنه نازحون من عائلتي الكحلوت والشلفوح في مشروع بيت لاهيا.

وسقط أربعة شهداء وأصيب عدد آخر، قرب مسجد صلاح شحادة في مشروع بيت لاهيا، واستشهد مواطنان جراء غارة استهدفت بوابة مستشفى كمال عدوان، أدت أيضاً لسقوط مصابين، على وقع غارات جوية وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق التوغل البري شمال القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات مسيرة إسرائيلية “كواد كابتر” استمرت في استهداف مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به، من خلال إلقاء القنابل، كما زرع جيش الاحتلال براميل متفجرة في جانب المستشفى.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، إنه ️تم استهداف الطابق الثالث، في الوقت الذي كان فيه الأطباء في غرف العمليات يجرون عملية لأحد المصابين، وأوضح أن جيش الاحتلال دمّر خزان المياه، واستهدف وحدة العناية المركزة بينما كان المرضى فيها. وقال “كانت هناك أصوات مرعبة في فناء المستشفى، ورأينا مركبة عسكرية تتقدم نحوه، حيث تم وضع براميل وانفجرت 3 منها، ما تسبب في حالة من الذعر والرعب في المستشفى”.

وفي الموازاة، شنت قوات الاحتلال هجمات أخرى على مناطق وسط القطاع، وسقط شهيد وعدد المصابين، عندما ألقت طائرة من نوع “كواد كابتر” قنابل على مدخل حي الحساينة غربي النصيرات.

في المقابل أعلنت “كتائب القسام” – الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقتل 3 جنود إسرائيليين واستهداف ناقلة جند في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة تشنها تل أبيب منذ أكثر من 14 شهراً.

وقالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها “تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا، وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية (الإسرائيلية) تخلي القتلى والمصابين”.

وفي بيان آخر ذكرت كتائب “القسام، أنها دمرت “ناقلة جند صهيونية (إسرائيلية) بعبوة شواظ وسط مخيم جباليا”. وفي بيان منفصل، قالت كتائب “القسام”، إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا”.