تقرير..أمريكا تضع خططا لضرب قواعد الحوثيين فى اليمن

واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الإثنين أن وزارة الدفاع (بنتاغون) وضعت خططا لمهاجمة قواعد المتمردين الحوثيين في اليمن، من بينها تلك التي يتم فيها حاليا احتجاز السفن المختطفة، وفق ما أورده موقع صحيفة يديعوت احرونوت (واي نت) الأسرائيلي.
ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية تخشى الولايات المتحدة أن تستفيد إيران من مثل هذه الهجمات.
(د ب ا)
هه ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت قاهر البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان، سينقلب السحر على السحرة من عصابة البيت الأسود الأمريكي يا انريكي 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن لعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال فلسطين هذي سنين وسنين سيهزم هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء عندما يأذن رب العالمين 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒
وبعد خلق الذرائع الكاذبة لتدمير لبنان والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، جاء دور اليمن الآن.
إن الحكومات الغربية تدمر الدول العربية الواحدة تلو الأخرى من أجل مجد إسرائيل، والدول العربية الأخرى تنتظر دورها بحكمة… كما قال الراحل القذافي . رحمه الله.
لماذا لا يحاول القادة العرب توحيد العرب للدفاع عن أنفسهم كقوة واحدة , لماذا لا توجد هذه الإرادة
لماذا يريدون أن يستمر هذا الإذلال للمسلمين؟