تقرير..أمريكا تضع خططا لضرب قواعد الحوثيين فى اليمن

واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الإثنين أن وزارة الدفاع (بنتاغون) وضعت خططا لمهاجمة قواعد المتمردين الحوثيين في اليمن، من بينها تلك التي يتم فيها حاليا احتجاز السفن المختطفة، وفق ما أورده موقع صحيفة يديعوت احرونوت (واي نت) الأسرائيلي.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية تخشى الولايات المتحدة أن تستفيد إيران من مثل هذه الهجمات.

(د ب ا)