تقرير أممي: قرابة 70% من قتلى حرب غزة على فترة 6 أشهر نساء وأطفال 

نساء في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع في 11 سبتمبر 2024. ا ف ب

جنيف: كشف تقرير للأمم المتحدة، الجمعة، أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 % من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعيّنة ممثلة للضحايا.

وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن قرابة 70 % من 8119 شخصاً، من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب “هم من الأطفال والنساء“.

وفصّل تقريرها “الواقع المروّع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، عندما شنّت “حماس” هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية، الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.

ويفصّل أيضاً: “بشكل معمّق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي” التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “الإبادة الجماعية”.

وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمّله المدنيون جراء الهجمات”.

وأشار التقرير إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر”.

وأضاف: “أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.

وتابع: “كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالاً عدائية بطرق ساهمت في الأضرار التي لحقت بالمدنيين”.

(أ ف ب)