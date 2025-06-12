تقرير: أوبن إيه.آي ناقشت جمع أموال من مستثمرين سعوديين وهنود

ذكر موقع (ذا إنفورميشن) أمس الأربعاء أن شركة أوبن إيه.آي مطورة تشات جي.بي.تي تحدثت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ريلاينس إندستريز والشركة المساهمة (إم.جي.إكس) الإماراتية بشأن تمويل بقيمة 40 مليار دولار.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على جهود جمع التمويل إن المستثمرين يمكن أن يضخوا ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات لكل منهم.

وتتطلع أوبن إيه.آي لجمع المزيد من التمويل للإنفاق على تطوير النماذج وخطة البنية التحتية الطموح ستارجيت. وتقود مجموعة سوفت بنك التمويل.

وفي وقت سابق من هذا العام، التقى الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان مع وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي وبحثا خطة الهند لإنشاء نظام منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك كانت لدى ألتمان أيضا خطط لزيارة الإمارات لمناقشة جمع التمويل مع مجموعة إم.جي.إكس الاستثمارية في أبوظبي، حسبما قال مصدران مطلعان لرويترز.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تقرير ذا إنفورميشن.

ولم ترد أوبن إيه.آي ولا صندوق الاستثمارات العامة ولا ريلاينس إندستريز ولا إم.جي.إكس ولا سوفت بنك حتى الآن على طلبات للتعليق.

(رويترز)