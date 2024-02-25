استئناف مفاوضات “تهدئة غزة” في الدوحة.. ومسؤول إسرائيلي يكشف عن “تقدم كبير” في صفقة التبادل 

القاهرة: أفاد إعلام مصري، الأحد، باستئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن “مصادر مصرية مطلعة” لم تسمها.

وقالت المصادر للقناة إنه تم “استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة”.

من ناحيته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن “الملامح الأساسية” لاتفاق المحتجزين من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وأضاف سوليفان لشبكة (سي.إن.إن) أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

تقدم كبير في المفاوضات

وكان مسؤول إسرائيلي، قال الأحد، إن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، “شهدت تقدما كبيرا”، بحسب إعلام محلي.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ(12) الخاصة عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: “هناك تقدم كبير وأساس متين للمحادثات فيما يخص الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات”.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “الخطوط العريضة للمناقشات والتي سيتم تقديمها لمجلس الحرب للبتّ فيها تتضمن إطلاق 40 أسيرا إسرائيليا محتجزا في غزة، بينهم أطفال ونساء وجنود وبالغون ومرضى، وذلك مقابل توقف القتال لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم من ذوي الأحكام العالية والقدامى”.

وقالت القناة، إن “إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفدا إلى قطر لمناقشة التفاصيل كاملة”.

وأشارت إلى أن مناقشات قطر ستبحث مَن هم الأسرى الفلسطينيون الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعددهم الدقيق، وأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة الذين ستطلق “حماس” سراحهم جراء الصفقة المحتملة.

أجواء التفاؤل لا تعبر عن الحقيقة

في غضون ذلك، قال مصدر قيادي في حماس، إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى لا تعبر عن الحقيقة.

وقال: “تعاملنا مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يتهرب من الاستجابة لأهم المطالب بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين لشمال القطاع”.

وأكد أن “قتل شعبنا بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدد مسار المفاوضات برمته”.

وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية، قررت إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “راديو كان”.

ووفقا لتقرير الهيئة، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين وناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف نتائج المشاورات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس يومي 23 و 24 شباط/ فبراير للتوسط في صفقة مع حماس.

وذكر التقرير أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت ليل السبت/ الأحد بحث تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها في باريس. ومن المقرر أن تواصل حكومة الحرب المباحثات في وقت لاحق من اليوم الأحد .

(وكالات)