سياسة | دولي | إيران

تقرير: إيران تستعد للرد الإسرائيلي

25 - أكتوبر - 2024

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طهران/تل أبيب: يعمل الجيش في طهران على وضع عدد من الخطط العسكرية، وذلك في الهجوم المتوقع من إسرائيل على إيران، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الخميس.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين إيرانيين، لم تفصح عن هويتهم، بينهم اثنان من الحرس الثوري الإيراني أن مستوى قوة الرد يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل.

وفي حال ما إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما كبيرا على إيران، مثل استهداف منشآتها النفطية والنووية، سيكون رد الفعل قويا.

وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو، ستنظر إيران في إطلاق ما يصل إلى ألف صاروخ باليستي على إسرائيل، وتصعيد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة بالوكالة في المنطقة، وتعطيل الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز.

ولكن إذا كانت هجمات إسرائيل محدودة في نطاقها، مثل استهداف بعض المخازن وبعض القواعد العسكرية، قد لا ترد إيران حتى، وفقا للتقرير. وقد أعلنت إيران علنا أنها لا ترغب في الحرب.

وتدعم إيران شبكة من الميليشيات والجماعات السياسية، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وحماس الفلسطينية في غزة، والحوثيين في اليمن، الذين شنوا جميعا هجمات ضد إسرائيل.

وأطلقت إيران في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل. وردت الحكومة في تل أبيب بالإعلان عن نيتها في الرد. ومن غير الواضح متى وكيف سيحدث ذلك.

(د ب أ)

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  1. يقول UK:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 6:35 ص

    ألف صاروخ باليستي .
    999 من هؤلاء أنابيب مجاري على شكل صواريخ 🚀 🚀.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 25, 2024 الساعة 1:56 م

      سترى كيف ستبيد إيران العظيمة فئران الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين، والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة راعية الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 1:58 م

    هه إن لم تكن ذئبا إيرانيا أكلتك الذئاب الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷☹️☝️🔥🐒🔥

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