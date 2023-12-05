تقرير: اختراق منشأة نووية في بريطانيا لسنوات من جماعات على صلة بروسيا والصين

لندن: تعرضت منشأة سيلافيلد النووية البريطانية للاختراق لسنوات من قبل جماعات لها صلات بروسيا والصين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان يوم الاثنين.

وتم اكتشاف الخروقات الأولى في عام 2015، عندما تم اكتشاف ما يسمى بالبرامج الضارة النائمة، حسبما كتبت صحيفة الغارديان يوم الاثنين ، نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات البريطانية ومكتب التنظيم النووي. لكنها ربما كانت تحدث في وقت أبعد من ذلك، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية ، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

وفي البداية لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذا. وذكر مكتب التنظيم النووي فقط أنه لم يتم الالتزام بالمعايير السيبرانية في سيلافيلد، قائلا إنه ليس بإمكانه التعليق بسبب التحقيقات المستمرة.

وذكرت صحيفة الغارديان أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت البرامج الضارة قد أزيلت منذ ذلك الحين.

وقال التقرير إن هذا قد يعني أن بعض الأنشطة الأكثر حساسية في سيلافيلد مثل نقل النفايات المشعة ومراقبة تسرب المواد الخطرة والتحقق من الحرائق ربما تكون قد تعرضت للخطر. وكان كبار الموظفين قد تستروا على الهجمات الناجحة لسنوات وفقا للتقرير.

بالإضافة إلى محطة للطاقة النووية، فإن الموقع الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة على الساحل الشمالي الغربي لإنكلترا، والذي يعمل به حوالي 11 ألف شخص، يضم أكبر منشأة لتخزين البلوتونيوم في العالم وموقع للتخلص من النفايات النووية.

(د ب أ)