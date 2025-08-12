تقرير: اعتقال نحو 21 ألف شخص في إيران أثناء حربها مع إسرائيل

طهران: احتجزت سلطات الأمن الإيرانية نحو 21 ألف شخص أثناء الحرب مع إسرائيل التي استمرت 21 يوما في يونيو/ حزيران، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الجنرال سعيد منتظر المهدي، وفقا لما بثته الإذاعة الرسمية إن من بينهم 261 شخصا تم القبض عليهم للاشتباه في التجسس، كما تم القبض على 172 آخرين على خلفية التصوير وتسجيل المقاطع المصورة بصورة غير مصرح بها.

ولم يدل بتفاصيل عن أغلبية حالات الاعتقال.

وأضاف منتظر المهدي أنه تم نشر أكثر من 40 ألف شرطي على مدار الساعة في الشوارع.

وبحسب التقرير، تمت إقامة أكثر من ألف نقطة تفتيش على مستوى البلاد.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.

(د ب أ)