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تقرير: الفرنسي كينغسلي كومان يوافق على الرحيل للهلال السعودي

منذ 40 دقيقة

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برلين: ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الأربعاء أن الفرنسي كينغسلي كومان، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وافق على الانتقال لفريق الهلال السعودي.
ووفقا لتقرير الصحيفة الشهيرة، فقد أبلغ الجناح الفرنسي بالفعل إدارة النادي الألماني بقراره.
من جانبها، أفادت شبكة (سكاي) أن بايرن توصل لاتفاق مع الهلال بشأن إبرام الصفقة، علما بأن كومان شارك صباح اليوم في تدريبات الفريق البافاري.
يذكر أن النجم البرازيلي نيمار يلعب أيضا في صفوف الهلال، الذي تعاقد مؤخرا مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي.
وأشارت ليكيب في وقت سابق إلى أن كومان غير راض عن حقيقة أن بايرن ينظر بعين إيجابية إلى فكرة بيع اللاعبين الأعلى أجرا في صفوفه.
وانضم كومان إلى بايرن عام 2015، حيث كان أبرز ما قدمه مع النادي تسجيله هدف تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، عقب فوزه 1 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية للمسابقة.
(د ب أ)

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