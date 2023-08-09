تقرير: المفاوضات مستمرة بين بايرن وتوتنهام حول كين.. وبافارد يقترب من مانشستر يونايتد

ميونخ- ألمانيا: ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أجرى جولة جديدة من المفاوضات مع توتنهام الإنكليزي بشأن هاري كين.

وأوضحت قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية، أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بشأن ضم النجم الإنكليزي وواصل مفاوضاته مع مسؤولي توتنهام حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت قنوات “سكاي سبورتس” الألمانية أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بصدد تقديم عرض رابع اليوم الأربعاء قيمته نحو 110 ملايين يورو (120 مليون دولار) إلى جانب متغيرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرنسي الدولي بنيامين بافارد، مدافع بايرن، يجري محادثات مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، لتعويض الرحيل المحتمل لهاري ماغواير الذي يستعد لمغادرة ملعب (أولد ترافورد) للانتقال لصفوف ويستهام يونايتد الإنكليزي.

ومن المفترض أن يستمر عقد هاري كين مع توتنهام لمدة عام آخر، وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وذكرت تقارير أمس الثلاثاء أن هاري كين يرغب في حسم وضعه خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز.

كذلك تردد أن هاري كين يميل في الوقت الحالي للبقاء مع توتنهام في ظل إعجابه بفلسفة آنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد للفريق.

لكن مسؤولي توتنهام يسعون لتفادي رحيل اللاعب في 2024 بدون مقابل مع نهاية عقده، حيث لم يوقع هاري كين عقدا جديدا حتى الآن.

وكشفت التقارير خلال الفترة الماضية أن بايرن ميونخ تقدم بثلاثة عروض قيمتها 70 و80 و78 مليون يورو، لكنها قوبلت بالرفض من جانب توتنهام.

ويعد التعاقد مع هاري كين على رأس قائمة أولويات بايرن ميونخ، بعد أن أخفق المهاجمون الحاليون للفريق في تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

كما يرغب بايرن في التعاقد أيضا مع المدافع الإنكليزي كايل ووكر، نجم فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ربما يتسبب التعاقد مع ووكر في تعقيد الأمور بالنسبة لبافارد، الذي انتقل لبايرن عام 2019 لكنه لا يريد تجديد عقده مع النادي البافاري، الذي يستمر حتى عام 2024 ويسعى للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت سكاي أن يونايتد وبافارد يجريان مفاوضات للتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية، لكن مجلة (كيكر) الرياضية الألمانية ذكرت أن إدارة بايرن تتوقع بقاء اللاعب متعدد المهارات، الذي يمكنه اللعب كظهير وقلب دفاع.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الكروي الجديد يوم السبت المقبل بلقاء لايبزغ في كأس السوبر الألماني، وبعدها يفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي توج به في المواسم الـ11 الأخيرة، بلقاء فيردر بريمن.

(د ب أ)