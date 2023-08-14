 تقرير: بافارد يوافق على الانتقال من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد

ميونخ: أكد تقرير صحافي اليوم الاثنين أن الفرنسي بنيامين بافارد 27/ عاما/ مدافع بايرن ميونخ الألماني اتفق شفهيا مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم على الانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية اليوم الاثنين أن مانشستر يونايتد أبلغ النادي البافاري برغبته في ضم اللاعب الفرنسي.

ويبدو بافارد مرشحا لتعويض الرحيل المحتمل لهاري ماجواير 30/ عاما/ قائد ومدافع مانشستر يونايتد إلى ويستهام الإنكليزي.

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ سبق له أن رفض عرضا من مانشستر يونايتد بشأن بافارد، الذي يمتد عقده مع النادي الإنكليزي حتى صيف 2024.

ويتردد أن المقابل المالي للصفقة يبلغ نحو 30 مليون يورو، علما بأن بافارد يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق بايرن ولكنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع.

(د ب أ)