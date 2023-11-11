تقرير برلماني: سياسة ماكرون الإفريقية تفتقر إلى الخبرة ووضوح الاستراتيجية

باريس- “القدس العربي”:

اعتبر تقرير برلماني فرنسي أن أسباب ما وصفه بالرفض الذي تواجه باريس مؤخراً في مستعمراتها الأفريقية السابقة تعود بشكل خاص إلى الافتقار إلى استراتيجية واضحة.

التقرير، هو من إعداد النائبيْن البرلمانيين برينو فوش، المنتمي إلى حزب “موديم” اليميني-الوسطي، وزميلته ميشيل تابارو، عن حزب “الجمهوريون” اليميني-التقليدي. وقد سلطا الضوء فيه على أخطاء الرؤساء الفرنسيين منذ عام 1990، وبشكل خاص أخطاء الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي يحكم البلاد منذ عام 2017، مع التشديد على أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بإدانة الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا.

لاحظ التقرير أن فرنسا تفتقر منذ فترة طويلة إلى استراتيجية واضحة، في وقت اكتسبت فيه العلاقات بين أفريقيا والولايات المتحدة أهمية جديدة. واعتبر البرلمانيون أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الدول الانجلوسكسونية وألمانيا بمثابة “إلدورادو” جديد (جنة -نعيم) للنخب الأفريقية، وبينما تسعى الصين إلى تعزيز حضورها الاقتصادي لاسميا على مستوى الموارد والبنية التحتية، فإن فرنسا تعاني، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى فشل القيادة السياسية، وفقدان الوجود الفرنسي على الأرض، ونقص الخبرة وبالتالي المعلومات الموثوقة، والقرارات المتخذة من باريس التي تكون متناقضة في بعض الأحيان، وغير مقروءة في كثير من الأحيان، وفق التقرير.

أشاد التقرير بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل الشهير الذي ألقاه في واغادوغو في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، والذي حدد فيه سياسة جديدة لبلاده تجاه إفريقيا، معرباً عن طموحه إلى التوفيق بين الذاكرات وإعطاء الأولوية للتعليم لمحاربة النزعة الظلامية الدينية، وتعزيز المجتمع المدني والشباب، في أفريقيا أو في الشتات. كما وعد بزيادة المساعدة التنموية العامة، مع الالتزام بالوصول إلى 0.55% من الدخل الوطني الإجمالي. وهو وعدٌ تم الوفاء به، لكن المشكل، بحسب أحد المُقرِّرين (برونو فوكس) يكمن في أن التنفيذ السياسي والعملياتي لاستراتيجية الرئيس ماكرون لم يرق إلى مستوى الآمال المعقودة.

ويعتبر التقرير أن الفرنك الأفريقي- العملة الرئيسية لعدد من الدول الافريقية، تطبع في البنك المركزي الفرنسي وترتبط باليورو- تعد من الآثار الاستعمارية التي تغذي بشكل كبير المشاعر المعادية لفرنسا في افريقيا تعكر بشكل كبير العلاقات الفرنسية- الإفريقية. تريد اليوم العديد من النخب الافريقية الجديدة فك هذا الارتباط “المقوّض”. لكن التقرير البرلماني الفرنسي يعتبر أن الكرة الآن في ملعب البلدان الأفريقية التي لم ترغب حتى الآن في استغلال الفرص التي تتيح الإصلاح الرئيسي الذي طرحته فرنسا على مستوى الفرنك الإفريقي.

أما فيما يتعلق بموضوع إعادة القطع الفنية، وهي مبادرة فرنسية، فإن باريس تتخلف اليوم عن الجهود البلجيكية أو الألمانية، يلاحظ التقرير، معتبراً أن الخطأ يقع على عاتق وزارة الثقافة الفرنسية. كما لاحظ التقرير أن السياسة الصارمة والمهينة بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني دول المغرب تسبّبت في ضرر كان لا دعي له.

علاوة على كلّ ذلك، اعتبر المُقرِّران أن المشكلة الرئيسية اليوم تكمن في رئاسة مركزية بشكل مفرض، حيث تركزت عملية صنع القرار في الإليزيه على حساب الجهات الفاعلة الأخرى التي لا تتم استشارتها إلا قليلاً (…). كما رأى التقرير أن ووزارة الخارجية الفرنسية، من جهتها، تعاني من فقدان المعرفة بأفريقيا وأنها بحاجة إلى خلية افريقية حقيقية.

ولم يتطرق التقرير إلى دور الجيش الفرنسي في إفريقيا، كون هذا الأمر تعود صلاحيته إلى لجنة الدفاع في الجمعية وفقًا لبرونو فوكس.

واقترح التقرير أن تركز جهود وكالة التنمية الفرنسية على المصالح الفرنسية الأفريقية فقط، ثم إنشاء وزارة ضخمة للشراكات الجديدة، وهي وسيلة لإحياء وزارة التعاون التي أغلقت في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.