تقرير حكومي: الإنفاق على الرعاية الصحية بأمريكا يقترب من خمسة تريليونات دولار

نيويورك: قالت مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأمريكية في تقرير أمس الأربعاء، إن الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 7.5 في المئة إلى 4.9 تريليون دولار خلال عام 2023، مدفوعا في جزء منه بارتفاع التسجيل في خطط الرعاية الصحية الخاصة.

وقالت المراكز، التي تشرف على خطط الرعاية الطبية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر أو ذوي الإعاقة، إن الإنفاق على الرعاية الصحية تجاوز النمو الاقتصادي الأمريكي.

وذكر التقرير أن الانفاق ارتفع بنسبة 4.4 في المئة معدلة حسب التضخم مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة في عام 2023.

وسجلت الرعاية الصحية 17.6 في المئة من حجم الاقتصاد الأمريكي في عام 2023، وهي زيادة طفيفة عن 17.4 في المئة في عام 2022. وقال التقرير إن هذه النسبة أقل قليلا مما كانت عليه في ذروة جائحة كوفيد-19.

(رويترز)