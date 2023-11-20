تقرير: رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يجتمعان بعائلات الرهائن

تل أبيب: ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أنه من المقرر أن يجتمع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين مع أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الجماعات في قطاع غزة.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد الأقارب الذين سيحضرون الاجتماع، الذي من المتوقع أن يعقد مساء الاثنين. وليس هناك تأكيد رسمي لعقد الإجتماع.

ونفذت حماس وجماعات أخرى هجوما كبيرا على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ حوالي 240 رهينة تم نقلهم إلى قطاع غزة.

وشنت اسرائيل هجوما انتقاميا على قطاع غزة تسبب في استشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فيما أصيب أكثر من 30 ألفا آخرين بجروح، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، حسبما أفاد الناطق باسم المكتب الحكومي التابع لحكومة حماس في غزة.

وبالإضافة إلى نتنياهو، تضم حكومة الحرب الإسرائيلية وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس. وذكرت الصحيفة أن الوزيرين رون ديرمر وجادي آيزنكوت هما أيضا مراقبان في حكومة الحرب.

وتتكون حكومة الحرب الإسرائيلية من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ، والسياسي المعارض بيني غانتس. وقد تم تشكيلها بعد وقت قصير من بدء حرب غزة. وقالت الصحيفة إن من بين المراقبين في مجلس الوزراء الوزيرين رون ديرمر وجادي آيزنكوت.

وذكرت الصحيفة أن غانتس وآيزنكوت التقيا بأفراد عائلات الرهائن في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن طالبوا بلقاء غالانت ونتنياهو أيضا. لكن لم يحضر رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع.

وانتقد العديد من أفراد عائلات الرهائن نتنياهو وفشله في إعادة أحبائهم إلى الوطن.

(د ب أ)