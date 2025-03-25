تقرير رسمي: إصابة 16 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

القدس: كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الثلاثاء، عن إصابة 16 ألف جندي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعرض هذه المعطيات المدير العام لوزارة الجيش أمير برعام، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول لقسم إعادة التأهيل التابع للوزارة في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

من بين 16000 حالة جديدة، يعاني نحو 2900 حالة من إصابات مختلطة، أي جسدية ونفسية

ووفقا للمعطيات، فإن “16000 انضموا إلى جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023”.

وبينت أن “واحدا من كل جريحين يعالجه قسم إعادة التأهيل من ضائقة نفسية”.

وأضافت: “من بين 16000 حالة جديدة، يعاني نحو 2900 حالة من إصابات مختلطة، أي جسدية ونفسية”.

و”يبلغ متوسط التكلفة السنوية لحزمة علاج مصاب الحرب والدعم المالي حوالي 150,000 شيكل (41 ألف دولار)”، وفق المعطيات نفسها.

(الأناضول)