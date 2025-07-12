تقرير عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية يظهر ارتباكا في قمرة القيادة

نيودلهي: أفاد تقرير أولي بأن حالة من الارتباك سادت قمرة القيادة قبيل لحظات من حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي والذي راح ضحيته 260 شخصا. وكشف التقرير أن مفاتيح التحكم في تدفق الوقود إلى المحركات قد انتقلت بشكل شبه متزامن إلى وضع الإيقاف، الأمر الذي أدى إلى توقف المحركات عن العمل نتيجة انقطاع إمداد الوقود.

وأوضح التقرير الذي أصدره المحققون، في أسوأ كارثة طيران يشهدها العالم منذ عشر سنوات، أن الطائرة وهي من طراز بوينغ دريملاينر سقطت بعد أن بدأت تفقد القوة الدافعة فور إقلاعها في رحلة من مدينة أحمد أباد إلى لندن.

ويثير التقرير عن الحادث الذي وقع في 12 يونيو/ حزيران الماضي تساؤلات جديدة حول موضع مفاتيح التحكم في تدفق الوقود، كما يشير إلى عدم وجود مسؤولية على الأرجح على شركة بوينغ وشركة جنرال إلكتريك المصنعة للمحركات.

وبعد لحظات قليلة من إقلاع الطائرة، كشفت كاميرات المراقبة عن ظهور “التوربين الهوائي الدافع” وهو جهاز صغير يعمل تلقائيا لتوفير الطاقة للطائرة في حالة توقف المحركات، ما يدل على فقدان الطاقة من المحركات.

وفي اللحظات الأخيرة من الرحلة، سُمع صوت أحد الطيارين في مسجل صوت قمرة القيادة وهو يسأل الآخر عن سبب قطعه للوقود. وجاء في التقرير “أجاب الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك”.

(رويترز)