تقرير عن “حدث أمني بحري” في منطقة باب المندب

القاهرة: قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في إشعار اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، دون الخوض في تفاصيل.

ونصحت أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة.

مياه البحرَين الأحمر والعرب ومضيق باب المندب تشهد توترات متزايدة بعد تكثيف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل خصوصاً pic.twitter.com/ZojNDxEt6F — TRT عربي (@TRTArabi) January 6, 2024

(رويترز)