سياسة | عربي

تقرير عن “حدث أمني بحري” في منطقة باب المندب

6 - يناير - 2024

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القاهرة: قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في إشعار اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، دون الخوض في تفاصيل.

ونصحت أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 10:41 ص

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود هذي أكثر من 92 يوما وليلة 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀

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