تقرير فلسطيني: إسرائيل دمرت 5 آلاف منشأة سياحية في غزة

رام الله: أفاد تقرير فلسطيني رسمي، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك وفق تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة، عشية يوم السياحة العالمي الذي يأتي في 27 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وأوضح التقرير أن التقديرات “تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير معظم المنشآت السياحية بصورة كلية أو جزئية”.

ولفت إلى “تدمير 4992 منشأة تعمل في نشاط السياحة، منها 3450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات، والتي تشكل 69.1 بالمئة من المنشآت السياحية في القطاع غزة، و921 منشآت في الأنشطة الإبداعية والفنون، والتي تشكل 18.4 بالمئة من المنشآت”.

وأكد التقرير أن “العدوان الإسرائيلي دمر 182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 منشأة في أنشطة الفنادق”.

ولفت إلى أن “15265 عاملا فقدوا وظائفهم في نشاط السياحة”.

وبشأن واقع السياحة في الضفة الغربية المحتلة، أوضح التقرير أن “عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من عام 2024 شهد تراجعا حادا بنسبة 84.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق”.

ووفق أحدث إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأربعاء، دمر الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، 206 مواقع أثرية و36 منشأة رياضية، بالإضافة إلى 150 ألف وحدة سكنية، فيما بلغت قيمة الخسائر الأولية 33 مليار دولار.

(الأناضول)