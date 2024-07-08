تقرير فلسطيني: قوات الاحتلال تهدم مدرسة للأطفال جنوب الخليل

رام الله: أفاد تقرير فلسطيني بهدم القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة، شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة قوله إن “قوات الاحتلال اقتحمت خلة عميرة التابعة لبلدية خلة المي شرق يطا، وهدمت المدرسة”.

وأشار إلى أن “المدرسة بنيت على نفقة الأهالي ومؤسسات أوروبية، وتبلغ مساحتها 330 مترا مربعا، ويدرس فيها 70 طالبا وطالبة، من الصف الأول الأساسي إلى الخامس”.

ووفق الوكالة، “هاجم مستعمرو “كرمئيل، واتسخار مان”، المدرسة أكثر من مرة وحطموا محتوياتها، بهدف الضغط على الأهالي للرحيل من تلك المنطقة، التي يسعى الاحتلال بشتى الطرق إلى تهجير سكانها قسرا والاستيلاء عليها لصالح المستعمرتين”.

وحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، “تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، من قبل الاحتلال ومستعمريه، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات الاحتلال هدمت، صباح اليوم، ثلاثة منازل، وحظائر أغنام، وجرفت أراضي ووحدات صحية وخزانات مياه، واقتلعت أشجارا، في مسافر يطا جنوب الخليل”.

وطبقا للوكالة، “صعد المستعمرون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة بما فيها القدس، تسببت في استشهاد سبعة مواطنين”.

( د ب أ)