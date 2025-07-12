تقرير فلسطيني: مخطط إسرائيلي لبناء 2339 وحدة استيطانية يعمق عزل قرى الضفة

رام الله: كشفت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، عن مخطط إسرائيلي جديد لبناء 2339 وحدة استيطانية في شمال ووسط وجنوب الضفة، في خطوة تعمق عزل القرى الفلسطينية داخل جيوب محاطة بالمستوطنات، وتهدد بمزيد من تفكيك الجغرافيا الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير أصدره “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار موجة الاعتداءات في الضفة الغربية،

وأوضح أن المخطط الجديد يشمل بناء 1352 وحدة استيطانية في محافظة قلقيلية (شمال) إضافة إلى 430 وحدة لتوسيع مستوطنتين شمال شرق رام الله (وسط) وشمال غرب القدس.

كما ذكر التقرير أن المخطط يشمل بناء 407 وحدات في بيت لحم (جنوب)، فضلًا عن 150 وحدة غربي رام الله.

وحذر من أن المخطط يهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين عدد من المستوطنات في قلقيلية، بما يؤدي إلى عزل مزيد من القرى الفلسطينية في جيوب محاطة بالمستوطنات.

وأشار التقرير إلى “تكامل أدوار” بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يدفع نحو توسيع الاستيطان، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يوفر الحماية للمستوطنين واعتداءاتهم.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تسببت في مقتل 6 فلسطينيين.

والخميس، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأسيس وحدة شرطية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق “سيادة” تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الوحدة الجديدة تضم عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات) “وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة”، وفق تعبيراتها.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)