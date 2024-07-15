سياسة | عربي | فلسطين

تقرير فلسطيني: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

15 - يوليو - 2024

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القدس: أفاد تقرير فلسطيني بـ “اقتحام مستوطنين ، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

ونقلت وكالة  الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)عن شهود عيان قولهم إن “مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال”.

وأضافوا أن “شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين”.

( د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 11:04 ص

    هه عازمون على بناء الثالث على أنقاض قبة الصخرة التي ستسحقهم

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 12:24 م

    هه في انتظار بناء الهيكل الثالث والخراب الثالث بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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  3. يقول qoraish:
    يوليو 15, 2024 الساعة 2:01 م

    لأن المشعوذين العرب طبعوا مع المجرمين الصهاينة..
    والآن يتجاوز الصهاينة كل الخطوط الحمراء

    رد

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