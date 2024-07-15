تقرير فلسطيني: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس: أفاد تقرير فلسطيني بـ “اقتحام مستوطنين ، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)عن شهود عيان قولهم إن “مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال”.

وأضافوا أن “شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين”.

( د ب أ)