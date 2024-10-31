تقرير فلسطيني: نحو ألف شهيد في العملية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة

غزة: يعاني ما يزيد على 100 ألف فلسطيني ممن تبقوا في منازلهم أو المباني التي نزحوا إليها داخل شمال غزة، من أوضاع مأساوية، جراء الغارات المكثفة الإسرائيلية ونيران الآليات والمسيرات.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، “خلف العدوان على محافظة الشمال خلال الـ27 يوما نحو ألف شهيد ومئات الجرحى والمعتقلين، وتدمير أحياء سكنية كاملة وتهجير آلاف المواطنين جنوبا”.

وطبقا للوكالة، “لا تزال قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الطبية إلى المصابين في شمال القطاع لتقديم المساعدة العلاجية لهم، في ظل توقف الخدمات الصحية وخدمات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال توغلت فجر اليوم باتجاه مدرستي تل الزعتر وتل الربيع بمدينة بيت لاهيا، وأنذرت النازحين فيهما عبر مسيرات كواد كابتر بإخلاء المدرستين”.

كما فجرت القوات الإسرائيلية مباني سكنية بمخيم جباليا، واندلعت النيران في منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا جراء القصف المدفعي المكثف منذ فجر اليوم.

وحسب الوكالة، “تواصل قوات الاحتلال حصار المستشفيات الثلاثة العاملة في شمال غزة وهي كمال عدوان والإندونيسي والعودة، وأخرجتها عن الخدمة بشكل كامل. كما تستهدف مركبات الإسعاف والدفاع المدني، التي باتت عاجزة تماما عن تقديم الخدمة”.

(د ب أ)