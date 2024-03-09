تقرير للأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفي الوكالة على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحماس وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا بتاريخ فبراير شباط 2024 ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وجاء في التقرير أيضا “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023″.
(وكالات)
المأزق الأكبر بالنسبة لإسرائيل يتعلق بالرهائن، الذين لا يزال معظمهم أحياء، لكن البعض ماتوا ويجب إحضار جثامينهم إلى إسرائيل لدفنهم. الرهائن وجثث من قتلوا منهم موجودون في خان يونس. حماس سوف تستخدمهم كدروع بشرية حتى ولو أنها لم تصرح بذلك.
ادعو القدس العربي وقراءها القيام بحملة عالمية واسعة النطاق لمساندة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين بما في ذلك تقديم الدعم المالي لتمكبنها من الاستمرار في مساعدة اللاجئين الفلسطينين.
كيان غاضب قائم على الزيف و الكذب .يكذب و يكذب و يكذب فتصدقه انظمة الكذب.
ما أعلنه بايدن أن إسراءيل ستقوم بتوزيع المساعدات من الميناء البحري الجديد هدفها تقويض الأونروا.فهم لا يقدمون مساعدة لوجه الله ولا لوجه المسيح والإنسانية.لديهم أهدافا سياسية خبيثة.
الكذب والنفاق هويتكم أيها الصهاينة
شكرا لكم على هذا المجهود الجبار ، ويجب ان يدفع هذا التقرير للمحكمة الدولية التي مازالت لم تستطع أن تعلن بوقف الحرب وتدفع اسرائيل ثمن كل ما دمرته من البنايات وقتل للاطفال والنساء والشيوخ والحيوانات والأراضي الفلاحية والطرقات ………كما فعلوا لالمانيا.،
وتوضع لها عقوبات صارمة حيت لا تصنع الأسلحة ولا تستوردها… …لمدة 40 سنة..