تقرير لمجلس الشيوخ: إخفاقات “لا تغتفر” أدت إلى محاولة اغتيال ترامب

واشنطن: خلص تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام، إلى إخفاقات “لا تغتفر” في عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية.

في 13 تموز/ يوليو 2024، أطلق مسلّح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه.

وقُتل شخص وأصيب آخران إضافة إلى ترامب قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما.

وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن “ما حدث لا يغتفر والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع”.

وأعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض إذ استخدمت لجذب الناخبين صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع.

ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ”سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته”.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة راند بول إن “جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية”.

وتابع “رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص”، مضيفا “كان هناك انهيار أمني على كل المستويات”، لافتا إلى أن ذلك كان “مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة.

وأشار بول إلى “وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكي لا يتكرر ذلك”.

“تم ارتكاب أخطاء”

أشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية.

واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز.

واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملانية.

في حديثه عن محاولة الاغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب “لقد ارتُكبت أخطاء” لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق.

في مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابنه إريك على قناة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي إن قنّاص الجهاز الحكومي “تمكّن من إردائه (إرداء مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. لو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ”.

وفي توصيفه للأحداث قال ترامب “إنه أمر لا ينتسى”.

وتابع “لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون”.

وفي ذكرى محاولة الاغتيال، قال ترامب للصحافيين “كان الله يحميني”، مضيفا أنه لا يحب أن يفكر “كثيرا” في هذا الحادث.

أضاف “أن مهنة الرئاسة خطيرة إلى حد ما، لكنني لا أحب حقا التفكير في الأمر كثيرا”.

(أ ف ب)