تقرير: ليفربول يسعى لضم الإسباني زوبيمندي

لندن: وضع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مارتن زوبيمندي، لاعب الوسط المدافع في فريق ريال سوسيداد الإسباني، كأول صفقة رئيسية له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه ميديا) أن اللاعب الفائز بكأس أمم أوروبا (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا، والذي يبلغ شرطه الجزائي 51 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار)، دخل اهتمامات ليفربول لتعزيز قدرات خط الوسط الدفاعية للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ولايزال ليفربول يرغب في تقوية هذا المركز منذ رحيل لاعبه البرازيلي فابينيو قبل 12 شهرا.

وفي الموسم المنصرم، تعاقد ليفربول مع الدولي الياباني واتارو إندو من شتوتجارت الألماني في أواخر آب/أغسطس الماضي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني بعد أن فشل النادي في الحصول على هدفين آخرين ولكن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لم ينظر إليه إلا كحل قصير المدى.

وخلال جزء كبير من الموسم المنقضي، تمت الاستعانة بالأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في مركز لاعب الوسط المدافع، وفي الشهر الماضي رفض ليفربول عرضا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني من أولمبيك مارسيليا الفرنسي لضم إندو.

ستكون الخطوة نحو ضم زوبيمندي 25/ عاما/ أول عمل مهم للمدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز، الذي قال الشهر الماضي إن شهر تموز/يوليو سيكون هادئا بسبب البطولات الدولية الجارية خلاله ولكن شهر آب/أغسطس الحالي سيشهد نشاطا في الانتقالات سيصل إلى “ذروته”.

(د ب أ)



