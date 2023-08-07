تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية وتساؤلات عن تداعيات الأحداث في النيجر

طرابلس – «القدس العربي»: أثار تقرير جديد عن مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية الليبية وفتح المناقشات حول الإرهاب في البلاد ونشاط المنظمات الإرهابية بعد أن أكد على استمرار تهديد تنظيم داعش لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتحمل مسؤولية 42% من الهجمات الإرهابية هناك.

وقال المؤشر، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، إن التنظيم والجماعات الموالية كان نشطاً خصوصاً في ليبيا ومصر خلال العام 2022، رغم تراجعه في العراق وسورية حيث خسر معظم أراضيه هناك.

وأكد أن التنظيم حوّل أنظاره إلى القارة الإفريقية معتمداً على أساليب وشبكات سرية لتنفيذ عملياته، وظل الأكثر دموية في العالم، رغم تراجع عدد الوفيات المرتبطة بهجمات التنظيم بنسبة 16%.

وحول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، رصد المؤشر تراجعاً في مؤشرات السلام بشكل عام، مع تدهور التصنيف في 14 مؤشراً، وتسجيل تحسن في تسع فقط، لكن التحسن الأكبر في المنطقة هو في المؤشرات المتعلقة بالعسكرية، والأسلحة النووية والثقيلة، وتمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وصادرات الأسلحة وتأثير الإرهاب.

وتراجعت أعداد الوفيات في الشرق الأوسط بسبب الإرهاب بنسبة 9%، ما يعادل 6701 حالة وفاة في العام 2022، مع تراجع في الهجمات الإرهابية حول العالم بنسبة 28% لتسجل 3955 هجوماً، وذلك بفضل تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وعلى الرغم من تراجع أعداد الوفيات، أصبحت الهجمات الإرهابية بالمنطقة أكثر دموية، مع ارتفاع معدل الوفيات للهجوم الواحد إلى 1.7 شخص في 2022، مقارنة بـ 1.3 شخص في العام 2021، في زيادة هي الأولى منذ خمس سنوات. وأكد المؤشر السنوي أن هناك تمدداً في نشاط التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في القارة الإفريقية، مع ارتفاع العنف الناتج عن الإرهاب في دول مثل بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والنيجر والكاميرون، فيما أصبحت منطقة الساحل عنيفة بشكل متزايد وازدادت الوفيات فيها بأكثر من 21 مرة بين عامي 2007 و2022.

وبشكل عام، تعتبر منطقة الساحل في إفريقيا أكثر مناطق العالم تأثراً بالإرهاب، وكانت مسؤولة عن 43 % من الوفيات المرتبطة بالإرهاب، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2021. وسجلت بوركينا فاسو ومالي الزيادة الأكبر في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب. بل وأصبحت المنطقة بشكل سريع مسرحاً حيوياً للمنافسة الجيوسياسية العالمية بين روسيا والقوى الغربية.

وعن أعمال العنف، رصد المؤشر زيادة في العنف المرتبط بالإرهاب على مدار الـ 16 سنة الماضية في منطقة الساحل، مع ارتفاع أعداد الوفيات بأكثر من 2000% بين عامي 2007 – 2022، لافتاً إلى غياب أي دلالات على تراجع هذا النمط في المستقبل القريب. وأشار المؤشر أن الدوافع الأساسية وراء هذا النهج معقدة، بينها ضعف الحكم والاستقطاب العرقي وانعدام الأمن البيئي وانتهاكات أمن الدولة، ونمو أيديولوجية الإسلام السلفية العابرة للحدود، وعدم الاستقرار السياسي، والجريمة العابرة للحدود، وانعدام الأمن الغذائي، والمنافسة الجيوسياسية.

وجاءت ليبيا في المركز السابع من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثراً بالإرهاب رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني منذ العام 2019 تقريباً، وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023. ووفق المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، جاءت ليبيا في المركز الـ 32 عالمياً، في مؤشر الإرهاب الذي يضم أكثر من 160 دولة، كما جاءت في المرتبة السابعة من بين أكثر دول المنطقة تأثراً بالهجمات الإرهابية خلال العام 2022، مسجلة 4.7 نقطة.

وسجل المؤشر السنوي مستويات عالية من الصراع في الدول بالمنطقة، على رأسها ليبيا وسورية واليمن، حيث سجل الصراع مستواه الأقصى بخمس نقاط، مع رصد تحسن هامشي في مؤشر شدة الصراع الداخلي بالمنطقة بنسبة أقل من 1% مقارنة بالعام 2021. وقادت ليبيا واليمن التدهور الإقليمي في مؤشرات الأمن والسلام على مدار العقد الماضي، وفق المؤشر.

ورغم تصاعد مخاوف انتشار الإرهاب في المنطقة خاصة مع تدهور الأوضاع في النيجر وتزايد تهديد داعش، فإن ليبيا لم تعلن صراحة موقفها بشأن هذه الأحداث سوى بتأكيد تفادي العنف.

ومع أن ليبيا على العموم أظهرت موقفاً داعماً لشرعية الرئيس بازوم، فإنها لم تبدِ موقفاً حازماً من رفض تدخل عسكري آخر في جوارها الجنوبي الهش. ويدفع رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، باتجاه هذا التدخل العسكري، إذ صرح في مقابلة مع قناة الجزيرة أنه يثق في الخبراء العسكريين لمجموعة إيكواس إذا اضطروا للتدخل العسكري في النيجر.

ويترقب المراقبون بقلق شديد تطورات الوضع حيث اقتصرت مواقف حكومة الوحدة الوطنية على التصريحات الدبلوماسية مع دولة النيجر التي لا تسيطر قواتها على الحدود الجنوبية والشرقية معها.

أما نائب رئيس حكومة المكلف من البرلمان سالم الزادمة، فقد صرّح أنه اطمأن هاتفياً الثلاثاء على صحة وسلامة الرئيس المُنتخب وأفراد أسرته، ونقل عن بازوم شكره وامتنانه لهذا الاتصال وأعلن استعداده لتبني مبادرة سياسية للتدخل، والتوسط لحل هذه الأزمة السياسية الخطيرة سلمياً، وتجنيب النيجر مخاطر النزاع والتدخلات الأجنبية السلبية.