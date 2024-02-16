تقرير: مصر تبني مخيما ضخما في الصحراء خشية حدوث نزوح من رفح

واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الخميس أن مصر تبني مخيما ضخما للاجئين في الصحراء محاطا بجدران خرسانية عالية.

وأفادت الصحيفة بأن المخيم يجري إعداده خشية حدوث نزوح جماعي من قطاع غزة في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين قولهم إن المخيم الذي يقع في صحراء سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة يمكنه إيواء أكثر من 100 ألف شخص داخل خيام.

وتحاول مصر منذ أسابيع تعزيز الأمن على طول الحدود مع قطاع غزة من خلال نشر الجنود والأسوار والعربات المدرعة لمنع تدفق الفلسطينيين اليائسين إلى شبه جزيرة سيناء.

ويشكل المخيم المزمع جزءا من خطة طوارئ في حالة تمكن عدد كبير من الفلسطينيين من الفرار من قطاع غزة.

ونفى محافظ شمال سيناء المصرية يوم الخميس التقارير الأولية بشأن بناء مخيم محتمل للاجئين الفلسطينيين، وفقا لوول ستريت جورنال، قائلا إن الأنشطة في المنطقة هي جزء من حصر للمنازل التي جرى تدميرها في المنطقة خلال الحملة العسكرية المصرية الماضية ضد متطرفي تنظيم داعش.

(د ب أ)