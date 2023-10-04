تقرير: ميتا تخطط لفرض رسوم على مستخدمي الاتحاد الأوروبي مقابل الخدمات الخالية من الإعلانات

واشنطن: تخطط شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا” لفرض رسوم على المستخدمين في أوروبا مقابل خطط الاشتراك الخالية من الإعلانات لإنستجرام وفيسبوك، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن الشركة التكنولوجية العملاقة تجري محادثات مع منظمي حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لإطلاق نسخة اشتراك خالية من الإعلانات من خدمتها في المنطقة.

وسيتعين على المستخدمين الذين لا يرغبون في دفع رسوم قدرها 14 دولارا أو حتى 17 دولارا شهريا للوصول إلى تطبيقي ميتا، فيسبوك وإنستجرام قبول ما يسمى بـ “الإعلانات المخصصة”، والتي ستسمح لـ “ميتا” بتتبع نشاط المستخدم عبر الإنترنت. (د ب أ)